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"كيان السعودية" تتحول للربحية بـ781 مليون ريال في الربع الثاني

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كيان السعودية
سوق السعودية

"كيان السعودية" تتحول للربحية بـ781 مليون ريال في الربع الثاني

بسبب ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض تكاليف التمويل

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية"، عن تحولها لتحقيق صافي أرباح نحو 780.99 مليون ريال، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 398.19 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "كيان السعودية"، بنسبة 58.45% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح نحو 492.89 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب تحقيق صافي الربح في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض تكاليف التمويل على الرغم من ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم، وانخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة إيقاف مصنع الأوليفينات لإجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 24 ديسمبر 2020.

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وتحولت "كيان السعودية" إلى تحقيق صافي أرباح نحو 1.27 مليار ريال في النصف الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 914.98 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وبلغت خسائر الشركة المتراكمة 209 ملايين ريال بنهاية النصف الأول من 2021، تعادل نسبة 1.39% من رأس المال البالغ 15 مليار ريال.

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