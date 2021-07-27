أرباح "الخزف السعودي" تقفز 865% بالربع الثاني إلى 63 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الخزف السعودي، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 865.16% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 63.33 مليون ريال، مقارنة بنحو 6.56 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الخزف السعودي بنسبة 10.46% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح نحو 70.73 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت الخزف السعودي، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن السبب في تحسن الأداء وتحقيق زيادة في صافي الربح خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود إلى التحسن في هوامش الربحية.

وأضافت أن الربع الثاني من العام الجاري، شهد انخفاض تكاليف التمويل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، علماً أنه تمت زيادة بعض المخصصات في الربع المماثل من العام السابق.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة، عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي نحو 59.81 مليون ريال، توزع على نحو 79.75 مليون سهم، بحصة 0.75 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم الأول من شهر أغسطس 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع في 15 أغسطس 2021.