.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "الخزف السعودي" تقفز 865% بالربع الثاني إلى 63 مليون ريال

الخزف السعودي
شعار شركة الخزف السعودي
سوق السعودية

أرباح "الخزف السعودي" تقفز 865% بالربع الثاني إلى 63 مليون ريال

وتوصية بتوزيع 0.75 ريال للسهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الخزف السعودي، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 865.16% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 63.33 مليون ريال، مقارنة بنحو 6.56 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الخزف السعودي بنسبة 10.46% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح نحو 70.73 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الخزف السعودي، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن السبب في تحسن الأداء وتحقيق زيادة في صافي الربح خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود إلى التحسن في هوامش الربحية.

بيزوس يعرض التنازل عن ملياري دولار لـ"ناسا" مقابل إزاحة ماسك ! قصص اقتصادية ثروات بيزوس يعرض التنازل عن ملياري دولار لـ"ناسا" مقابل إزاحة ماسك !

وأضافت أن الربع الثاني من العام الجاري، شهد انخفاض تكاليف التمويل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، علماً أنه تمت زيادة بعض المخصصات في الربع المماثل من العام السابق.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة، عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي نحو 59.81 مليون ريال، توزع على نحو 79.75 مليون سهم، بحصة 0.75 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم الأول من شهر أغسطس 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع في 15 أغسطس 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تسريب جديد عن تسريب جديد عن "آيفون 13".. هكذا ستكون سرعة شحنه!
أمل يلوح للخلاص من سرطان الثدي.. عقار قضى عليه بنسبة 99% أمل يلوح للخلاص من سرطان الثدي.. عقار قضى عليه بنسبة 99%
الأكثر قراءة
بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية
شاهد كيف رد جندي تونسي عندما طلب منه الغنوشي الدخول للبرلمان شاهد كيف رد جندي تونسي عندما طلب منه الغنوشي الدخول للبرلمان
صحوة متأخرة.. صانع سجائر صحوة متأخرة.. صانع سجائر "مارلبورو" يدعو لحظر التدخين !
شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة
مصرية تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها مصرية تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها
تحذير.. نقص هذا الفيتامين ينذر بمشاكل صحية خطيرة! تحذير.. نقص هذا الفيتامين ينذر بمشاكل صحية خطيرة!
قبل أن تذهب
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش يعزز قدرات "البيشمركة" القتالية
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش يعزز قدرات "البيشمركة" القتالية
اكتشف المزيد