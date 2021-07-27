أرباح "تسلا" تتجاوز التوقعات.. تضاعفت 10 مرات

سجلت تسلا أرباحاً تجاوزت 1.45 دولار للسهم، مقابل توقعات المحللين البالغة 98 سنتاً، والتي جمعتها رفينيتيف، فيما بلغت إيراداتها 11.96 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار كانت متوقعة.

وحققت الشركة 1.14 مليار دولار كصافي دخل خلال الربع الثاني، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها أرباحها المليار دولار، ما يقارن بـ 104 ملايين دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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بلغ إجمالي إيرادات السيارات 10.21 مليار دولار، منها 354 مليون دولار فقط، أي حوالي 3.5%، جاءت من مبيعات الاعتمادات التنظيمية.

وبلغت الهوامش الإجمالية للسيارات 28.4%، أعلى من أي من الفصول الأربعة الماضية.

وأبلغت تسلا بالفعل عن تسليم 201250 سيارة كهربائية، وإنتاج 206421 مركبة، خلال الربع المنتهي في 30 يونيو 2021.

كما أعلنت الشركة عن إيرادات بـ 801 مليون دولار من أعمالها في مجال الطاقة، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة للمنازل والشركات والمرافق، بزيادة تفوق 60% عن الربع الماضي.

وبينما لا تكشف تسلا عن عدد وحدات تخزين الطاقة التي تبيعها كل ربع سنة، قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في الأسابيع الأخيرة، خلال مساءلته في المحكمة، إن الشركة لن تكون قادرة إلا على إنتاج 30000 إلى 35000 وحدة في أحسن الأحوال خلال الربع الحالي، وألقى باللوم على التأخر في نقص الرقائق، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

على الجانب الآخر، أبلغت تسلا عن انخفاض بقيمة 23 مليون دولار يتعلق بقيمة مقتنياتها من بيتكوين.

وفي خطاب للمساهمين يوم الاثنين، قال ماسك إن "النضال الكبير هذا الربع" كان لشراء وحدات كافية للتحكم في الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان في سيارات تسلا.

وأدى نقص المعروض من الرقائق إلى الحد من إنتاج الشركة في مصانعها في فريمونت وكاليفورنيا وشنغهاي.

وأضاف ماسك أيضاً أن العديد من المعجبين يسألون لماذا لا تصنع تسلا رقائقها الخاصة لتجنب النقص، موضحاً أن مشاكل سلسلة التوريد شيء ستحله تسلا مع الموردين، وقال ضاحكاً: "ليس الأمر كما لو أنه يمكنك صنع قطعة من رقائق البطاطس".