أرباح "زهرة الواحة" ترتفع 146% في الربع الثاني من 2021

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة زهرة الواحة للتجارة "الواحة"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 145.8% في الربع الثاني من 2021، لتصل إلى 16.28 مليون ريال، مقارنة بنحو 6.62 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "الواحة" بنسبة 19.9% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح نحو 20.32 مليون ريال في الربع الأول من 2020.

مادة اعلانية

وقالت زهرة الواحة للتجارة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض تكلفة البضاعة المبيعة، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، وتكاليف التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، وزيادة أرباح الاستثمارات بالقيمة العادلة من المحفظة الاستثمارية.

وارتفع صافي أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 87.38% لتصل إلى 36.6 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 19.53 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.