تراجع أرباح اتصالات المغرب 5.8% بالنصف الأول

أعلنت شركة اتصالات المغرب، أكبر مزود اتصالات في البلاد، اليوم الثلاثاء عن تحقيق أرباح معدلة بلغت 2.83 مليار درهم (317 مليون دولار) في النصف الأول من العام، بانخفاض 5.8% عن الفترة ذاتها قبل سنة.

نزلت الإيرادات 3% في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 17.78 مليار درهم نتيجة لانخفاض استخدام الهاتف المحمول.

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وقالت الشركة أن قاعدة العملاء نمت 7.5% إلى 74 مليونا، مشيرة إلى نمو في شركات وحداتها بإفريقيا.

وفي العام الماضي، غيرت الشركة العلامة التجارية لجميع أفرعها في القارة إلى "موف أفريكا".

ولاتصالات المغرب شركات تابعة في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوجو وجمهورية إفريقيا الوسطى.

والشركة مدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست باريس، وتسيطر اتصالات الإماراتية على 53% فيها، بينما تملك الحكومة المغربية 22%.