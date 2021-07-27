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"إس أويل" التابعة لأرامكو تتحول إلى الربحية في الربع الثاني 

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"إس أويل" التابعة لأرامكو تتحول إلى الربحية في الربع الثاني

بفضل ارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية

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دبي – العربية.نت 

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أفادت ثالث أكبر شركة لتكرير البترول في كوريا الجنوبية "إس أويل"، اليوم الثلاثاء، بأنها تحولت إلى الربحية، في الربع الثاني من العام مدفوعة بارتفاع أسعار مبيعات منتجاتها البتروكيماوية الرئيسية.

وبلغ صافي دخل إس أويل، المملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، 410.7 مليار وون (357.1 مليون دولار أميركي) في الفترة من أبريل إلى يونيو، تحولا من خسارة بلغت 66.9 مليار وون في العام السابق، حسبما أفادت الشركة في تقرير دوري.

وبلغت أرباح التشغيل في الربع الثاني 571 مليار وون، بعد خسارة قدرها 164.3 مليار وون قبل عام، بينما قفزت المبيعات بنسبة 94.4% على أساس سنوي إلى 6.7 تريليون وون خلال هذه الفترة، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية الرسمية.

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وقالت "إس أويل" إن ارتفاع أسعار منتجاتها البتروكيماوية الرئيسية، بما في ذلك البنزين والديزل، أدى إلى تحسين صافي أرباحها في الربع الثاني.

وذكرت في بيان أن "هوامش التكرير ظلت ضعيفة بسبب تراجع انتشار زيت الوقود، ومع ذلك استمر ارتفاع توسع البنزين والديزل بفضل الانتعاش التدريجي في الطلب وسط توسع حملات التلقيح المضاد لكورونا".

وسجلت الشركة في النصف الأول أرباحا تشغيلية قياسية بلغت 1.2 تريليون وون و12 تريليون وون في المبيعات.

وقالت الشركة إن متوسط أسعار مبيعات منتجاتها من النفط والبتروكيماويات زاد بنسبة 13.9% في الربع الثاني مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، بينما ارتفع حجم مبيعاتها بنسبة 11.6% على أساس ربع سنوي خلال الفترة.

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