"السعودي الفرنسي" ينضم لمركز مقاصة الأوراق المالية

أعلن البنك السعودي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن انضمامه لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية كعضو مقاصة عام للقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية ومشتقاتها المتداولة في السوق المالية السعودية، وذلك تماشياً مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030.

تأسست "مقاصة" بهدف دعم تطوير السوق المالية السعودية من خلال تحسين البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول والمساهمة في الحد من مخاطر الطرف المقابل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى دعم التوسع في إضافة منتجات وخدمات جديدة.

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وقال السعودي الفرنسي، في بيان على "تداول السعودية"، إن الانضمام لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية ومشتقاتها يساهم بنجاحه في لعب دور رئيسي في تقديم خدمة المقاصة العامة الجديدة.