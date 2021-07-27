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"بترو رابغ" تتحول للربحية بـ717 مليون ريال بالربع الثاني

بترورابغ
شعار شركة "بترو رابغ"
سوق السعودية

"بترو رابغ" تتحول للربحية بـ717 مليون ريال بالربع الثاني

نتيجة تحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" إلى تحقيق صافي أرباح نحو 717 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 1.43 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "بترو رابغ" بالربع الثاني من 2021، بنسبة 10.5%، مقابل صافي ربح نحو 649 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "بترو رابغ" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب تحقيق صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق، يعود إلى تحسن هامش الربح للمنتجات البتروكيماوية نتيجة تحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تأثير جائحة كورونا.

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وأضافت أنه من بين الأسباب أيضاً استقرار عمليات التشغيل في المجمع الصناعي لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي شهد إيقافاً كاملاً لمجمع الشركة الصناعي لمدة 30 يوماً خلال الربع لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سلفاً بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمي حينها نتيجة جائحة كورونا.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 1.42 مليار ريال تعادل نسبة 16.23% من رأس المال البالغ 8.76 مليار ريال.

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