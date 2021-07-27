"فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني لأرامكو السعودية عند "A"

أكدت وكالة "فيتش" للتقييم المالي، التصنيف الائتماني لشركة أرامكو السعودية عند "A" مع تعديل النظرة المستقبلية لهذا التصنيف القوي من سلبية إلى مستقرة.

وتشير التقديرات إلى أن شركة أرامكو السعودية، ستحقق ما قيمته 85 مليار ريال صافي أرباح عن الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما ستعلن عنه الشركة في وقت قريب.

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كما تشير التقديرات المبنية على أسس تحليل مالي، إلى أن أرامكو ستحقق هذه القيمة من الأرباح الفصلية لترتفع الأرباح النصفية (للفصلين الأول والثاني من 2021) لتعادل 90% مما حققته أرامكو عن عام 2020 والتي كانت سنة استثنائية لمعظم الشركات في العالم، بسبب تأثير جائحة كورونا.

كما يتوقع أن تحقق أرامكو أرباحاً سنوية للعام الحالي، بحوالي 300 مليار ريال، بزيادة على التوزيعات الكلية المتوقعة منها بقيمة 280 مليار ريال، بيد أن هذه الزيادة ستعزز خطط الشركة التوسعية، وتنضم جنبا إلى جنب لمصادر تمويل الاستثمارات.

ومن المتوقع بحسب خبراء ومحللين ماليين متابعين لأداء الشركة، أن تضخ أرامكو وفق خططها المعلنة استثمارات بما يقارب 150 مليار ريال للعام الحالي، وسيكون تمويل الاستثمارات من عدة مصادر مثل النشاط التشغيلي والتمويل وبيع الأصول عبر برنامج تمويل التوسعات المعتمد لديها.

كانت شركة أرامكو السعودية، أوضحت أنها ستعلن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021، وذلك بتاريخ يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021.

وأضافت أرامكو في بيان لها، أن الإعلان سيكون قبل افتتاح سوق تداول تماشيا مع شروط هيئة سوق المال السعودية.

وأوضحت الشركة أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021 شاملا القوائم المالية الكاملة، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021.