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أرباح "ألفا ظبي" الفصلية تقفز 26 ضعفا إلى 730 مليون درهم

سوق أبوظبي

أرباح "ألفا ظبي" الفصلية تقفز 26 ضعفا إلى 730 مليون درهم

بدعم من الاستحواذات التي نفذتها الشركة

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دبي - العربية.نت

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قفزت أرباح شركة "ألفا ظبي" القابضة بأكثر من 26 ضعفا لتصل إلى 730 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وجاءت القفزة في الأرباح بدعم من الاستحواذات التي نفذتها الشركة مؤخراً، والتي أدت إلى ارتفاع الإيرادات بأكثر من أربعة أضعاف، لتصل إلى 4 مليارات و450 مليون درهم.

وقد بلغت ربحية السهم 9 فلوس.

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وكانت "ألفا ظبي" القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، أعلنت في يونيو عن استحواذها على أصول جديدة مملوكة لشركة "موربان"، وشملت هذه الصفقة كلاً من منتجع Cheval Blanc Randheli الشهير في جزر المالديف وشركة اتحاد العالمية للضيافة، المتخصصة في إدارة المرافق.

وبموجب هذه الصفقة، ارتفعت قيمة إجمالي الأصول التي استحوذت عليها ألفا ظبي القابضة من شركة "موربان" إلى 2.5 مليار درهم، عقب إعلانها سابقاً عن إبرام صفقة وصلت قيمة أصولها إلى 1.7 مليار درهم، والتي استحوذت ألفا ظبي بموجبها على مجموعة من الأصول شملت منتجع "سانت ريجيس جزيرة السعديات"، ومنتجعات "لاكشري كوليكشن الوثبة" الصحراوية، وعلامة "لو نوار كافيه" التجارية.

يذكر أن الإدراج المباشر والتداول على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة بدأ في سوق أبوظبي المالي أواخر يونيو، ويبلغ رأسمال الشركة 10 مليارات درهم، وتعمل في 5 قطاعات ولديها 25 شركة تابعة.

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