أرباح "الإمارات دبي الوطني" ترتفع 17% إلى 4.8 مليار درهم في النصف الأول

ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 17% في النصف الثاني من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 4.8 مليار درهم، كما زاد بواقع 66% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020.

وعزا البنك تلك النتائج في بيان على موقع سوق دبي المالي اليوم الأربعاء، إلى استقرار الهوامش وإجراءات ضبط التكاليف الفعالة والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، وهو ما عكس التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال.

مادة اعلانية

وأشار البنك إلى أن النتائج القوية للنصف الأول تظهر أيضاً المرونة المالية الكبيرة للمجموعة والجدوى من نهج أعمالها المتنوع.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني في بيانه إنه دعم عملاءه خلال رحلة التعافي من تداعيات الوباء العالمي، في حين يواصل تسريع وتيرة الاستثمار في مبادرات التحول الرقمي وشبكته الدولية لدعم النمو المستقبلي.

من جهة ثانية، سجلت قروض الأفراد نتائج ربعية غير مسبوقة، تتضمن إصدار عدد قياسي من بطاقات الائتمان ومبالغ القروض الشخصية وقروض السكن.