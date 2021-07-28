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أرباح "صناعة الورق" ترتفع 295% بالربع الثاني

صناعة الورق
مصنع لصناعة الورق
سوق السعودية

أرباح "صناعة الورق" ترتفع 295% بالربع الثاني

بسبب التحسن الملحوظ في إجمالي الربح بسبب الاستمرارية في تطوير جودة الإنتاج وكفاءة العمليات التشغيلية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، بنسبة 295.3% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 15.14 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 3.83 مليون ريال بالربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "صناعة الورق" بنسبة 7.68% مقارنة بصافي ربح نحو 14.06 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى التحسن الملحوظ في إجمالي الربح بسبب الاستمرارية في تطوير جودة الإنتاج وكفاءة العمليات التشغيلية الذي حسن من نسبة مجمل الربح وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار لب الورق في السوق العالمي والمواد الأولية.

مصادر: لجنة أوبك+ الفنية تجتمع في 31 أغسطس طاقة أوبك بلس مصادر: لجنة أوبك+ الفنية تجتمع في 31 أغسطس

وأضافت أنه يضاف إلى ذلك انخفاض المصاريف التمويلية نتيجة إعادة جدولة القروض والتزام الشركة في سداد الدفعات المستحقة التي حققت زيادة في أرباح الشركة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح "صناعة الورق" بنسبة 498.36% ليصل إلى 29.2 مليون ريال، مقابل 4.88 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

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