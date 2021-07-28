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أرباح فيفندي الفرنسية تقفز 49% عن النصف الأول 2021

فيفندي
فيفندي
شركات

أرباح فيفندي الفرنسية تقفز 49% عن النصف الأول 2021

أرباح التشغيل الأساسية بلغت 1.07 مليار يورو (1.26 مليار دولار)

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باريس - رويترز

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قالت شركة الإعلام الفرنسية العملاقة فيفندي يوم الأربعاءـ إن أرباح التشغيل الأساسية للنصف الأول قفزت 49% عن العام السابق، مدفوعة بوحدتها الموسيقية يونيفرسال التي تخطط للإدراج في بورصة أمستردام هذا العام.

وارتفعت أرباح المجموعة التي مقرها باريس، قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك وسداد الدين إلى 1.07 مليار يورو (1.26 مليار دولار).

وزادت الإيرادات في الأشهر الستة الأولى من العام بنحو 12%، مع استبعاد عمليات الاستحواذ، إلى 8.22 مليار يورو.

ولم تقدم الشركة، التي يسيطر عليها رجل الأعمال الفرنسي فانسان بولوريه، أهدافا للعام بأكمله.

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