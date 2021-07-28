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ارتفاع أرباح بنك الخليج 44% بالربع الثاني

بنوك الكويت

ارتفاع أرباح بنك الخليج 44% بالربع الثاني

ارتفاع الأرباح يعود إلى نمو صافي الأتعاب والعمولات وتحسن الإيرادات

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الكويت- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الخليج، المدرج ببورصة الكويت، بنسبة 44% لتصل إلى 4.5 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2021، مقابل 3.17 مليون دينار في الربع الثاني من العام السابق.

وعزا البنك، ارتفاع أرباحه إلى ارتفاع صافي الأتعاب والعمولات بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 20% لتصل إلى 19 مليون دينار.

توزيعات أرباح البنوك الخليجية تتراجع 45.4% بالربع الأول اقتصاد اقتصاد الخليج توزيعات أرباح البنوك الخليجية تتراجع 45.4% بالربع الأول

وبالنسبة لنتائج النصف الأول من عام 2021، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 40.4% إلى 16.52 مليون دينار، من 11.76 مليون دينار بالفترة المماثلة من عام 2020.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 7.8% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 83.24 مليون دينار، فيما بلغ صافي الربح التشغيلي نحو 43.1 مليون دينار بتراجع سنوي 1.4%.

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