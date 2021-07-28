أكبر بنوك الإمارات يزيد أرباحه الفصلية 20% إلى 2.9 مليار درهم

ارتفعت أرباح بنك أبوظبي الأول بنسبة 20% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى مليارين و880 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند مليارين و480 مليون درهم.

مادة اعلانية

وشهدت نتائج الربع الثاني تراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 36% لتسجل 676 مليون درهم.

وكان أكبر بنوك الإمارات حقق زيادة بـ3% في صافي أرباح الربع الأول من العام، مدعوماً بتراجع كبير لمخصصات انخفاض القيمة، وقال إنه يتوقع الاستفادة من تسارع النشاط الاقتصادي وأعمال الشركات.

وتوقع البنك أن تتدعم أنشطة الشركات في النصف الثاني من 2021، بفضل توزيع اللقاحات وتوقعات أفضل على صعيد الاقتصاد الكلي.

وأعلن البنك عن صافي ربح 2.476 مليار درهم (675.23 مليون دولار) للفترة المنتهية في 31 مارس، مقارنة مع 2.408 مليار درهم في الفترة نفسها قبل عام.