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إيرادات وأرباح "مايكروسوفت" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مايكروسوفت
مايكروسوفت
تكنولوجيا

إيرادات وأرباح "مايكروسوفت" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

الأرباح بلغت 16.46 مليار دولار

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رويترز

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أعلن عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت أمس الثلاثاء، عن إيرادات وأرباح فصلية تجاوزت توقعات المحللين.

وقالت الشركة إن الإيرادات ارتفعت 21.3% على أساس سنوي إلى 46.15 مليار دولار في الربع الثاني من العام، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 44.24 مليار دولار.

وبلغت الأرباح 16.46 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 من يونيو، أو 2.17 دولار للسهم، مقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 1.92 دولار للسهم.

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