إيرادات وأرباح "مايكروسوفت" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

أعلن عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت أمس الثلاثاء، عن إيرادات وأرباح فصلية تجاوزت توقعات المحللين.

وقالت الشركة إن الإيرادات ارتفعت 21.3% على أساس سنوي إلى 46.15 مليار دولار في الربع الثاني من العام، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 44.24 مليار دولار.

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وبلغت الأرباح 16.46 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 من يونيو، أو 2.17 دولار للسهم، مقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 1.92 دولار للسهم.