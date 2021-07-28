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فايزر ترفع توقعاتها من مبيعات لقاح كورونا لـ 33.5 مليار دولار

لقاح فايزر (رويترز)
لقاح فايزر
لقاح كورونا

فايزر ترفع توقعاتها من مبيعات لقاح كورونا لـ 33.5 مليار دولار

مقارنة مع توقعاتها السابقة عند 26 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة فايزر الأميركية عن تحديث توقعاتها لإجمالي مبيعاتها للعام الحالي من لقاح كورونا المستجد، بالزيادة إلى 33.5 مليار دولار مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 26 مليار دولار.

سجلت شركة Pfizer أرباحًا وإيرادات أفضل من المتوقع للربع الثاني ورفعت توقعاتها للعام على أساس الأداء القوي، بما في ذلك مبيعات لقاح COVID-19 الخاص بها.

تتوقع الشركة الآن أن تصل عائدات هذا اللقاح هذا العام إلى 33.5 مليار دولار مقابل 2.1 مليار جرعة.

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أعلنت Pfizer عن صافي دخل للربع الثاني بلغ 5.56 مليار دولار الأربعاء بما يعادل 98 سنتًا للسهم أو 1.07 دولار للسهم عند عدم احتساب المكاسب والخسائر غير المتكررة.

وهذا الربح للسهم يتجاوز بكثير أرباح السهم البالغة 97 سنتًا التي توقعها المستثمرون في وول ستريت، وفقًا لمسح أجرته شركة Zacks Investment Research.

وحققت شركة الأدوية عائدات بلغت 18.98 مليار دولار ، وهي أيضًا أفضل من المتوقع.

تتوقع Pfizer أرباحًا للعام بأكمله في حدود 3.95 دولار إلى 4.05 دولا للسهم الواحد، مع إيرادات تتراوح بين 78 مليار دولار إلى 80 مليار دولار.

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