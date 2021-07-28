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"الخريف" توقع اتفاقية تسهيلات بـ199 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي"

الخريف لتقنية المياه والطاقة
لخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف" توقع اتفاقية تسهيلات بـ199 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي"

تستخدم هذه التسهيلات في تمويل احتياجات الشركة المستقبلية

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الرياض - العربية.نت

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 199 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أنها ستستخدم هذه التسهيلات في تمويل احتياجات الشركة المستقبلية للمشاريع الجديدة وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة.

وذكرت الشركة أن هذا التسهيلات تبدأ من يوم 28 يوليو 2021 إلى 27 يوليو 2022.

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وكانت "الخريف" أعلنت منتصف يوليو الحالي تسلمها لـ9 اتفاقيات تثبيت أسعار من شركة المياه الوطنية لتنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 9 مناطق وقطاعات في المملكة، بقيمة 316.605 مليون ريال.

وأوضحت "الخريف"، أن فترة العقود تمتد لـ 36 شهرا، وسينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثالث من العام الحالي 2021.

وذكرت الشركة أن الإيرادات المرتبطة بهذه الاتفاقيات تتعلق بشكل مباشر بالطلب الفعلي لتوصيلات المياه وتوصيلات مياه الصرف الصحي الجديدة من قبل المستخدم النهائي، وتعميد الأعمال من قبل العميل شركة المياه الوطنية لشركة "الخریِّف".

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