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"السعودي للاستثمار" يسجل أرباحاً بـ 288 مليون ريال في الربع الثاني

البنك السعودي للاستثمار
البنك السعودي للاستثمار
بنوك السعودية

"السعودي للاستثمار" يسجل أرباحاً بـ 288 مليون ريال في الربع الثاني

زادت بنحو 21.4% في النصف الأول

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دبي - العربية.نت

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حقق البنك السعودي للاستثمار نمواً في الأرباح عن الربع الثاني من العام الجاري بنحو 10% إلى 288 مليون ريال، مقارنة بحوالي 262 مليون ريال في نفس الربع من العام السابق.

وعزا البنك ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني نتيجة الزيادة في إجمالي دخل العمليات والانخفاض في مخصصات الزكاة، وفق ما أشار إليه في بيان على موقع السوق السعودية "تداول".

وعلى أساس نصف سنوي، ارتفع صافي ربح "السعودي للاستثمار" بنحو 21.4% إلى 501 مليون ريال، مقارنة بـ413 مليون ريال في النصف الأول من عام 2020، وذلك نتيجة الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات ومخصصات الزكاة.

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انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة %16.8 في النصف الأول، نتج ذلك بشكل رئيسي عن الانخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، والاستهلاك والإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ما قابله ارتفاع في إيجار ومصاريف المباني.

وانخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة %5.3 بشكل رئيسي نتيجة الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، وتوزيعات أرباح، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، قابله ارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، ومكاسب من سندات الدين، وفق بيان البنك.

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