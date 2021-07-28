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"زهرة الواحة" تنفذ توسعات رأسمالية بـ17.12 مليون ريال

زهرة الواحة للتجارة
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سوق السعودية

"زهرة الواحة" تنفذ توسعات رأسمالية بـ17.12 مليون ريال

بتمويل ذاتي من نقدية الشركة

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة زهرة الواحة للتجارة، إنها قامت خلال النصف الأول من عام 2021، بتنفيذ خطة التوسعات الرأسمالية من خلال تشغيل وشراء الأصول التي تحقق خطتها بإجمالي نحو 17.12 مليون ريال، بتمويل ذاتي من نقدية الشركة.

وذكرت "زهرة الواحة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها قامت بتشغيل خط إنتاج الأغطية البلاستيكية الجديد بملحقات بتكلفة نحو 7.09 مليون ريال.

وأضافت أنها اشترت أرضا بتكلفة نحو 4.31 مليون ريال، ضمن خطة توسعات الشركة في أنشطتها الصناعية وتقدر تكلفة بنائه بقيمة 5.7 مليون ريال، ومتوقع تشغيله خلال الربع الأول من عام 2022.

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كانت النتائج المالية الأولية لشركة زهرة الواحة للتجارة "الواحة"، قد أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 145.8% في الربع الثاني من 2021، لتصل إلى 16.28 مليون ريال، مقارنة بنحو 6.62 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 87.38% لتصل إلى 36.6 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 19.53 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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