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"مطاعم بيت الشطيرة" تعلن نشرة الإصدار لطرح 29% في سوق "نمو"

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

"مطاعم بيت الشطيرة" تعلن نشرة الإصدار لطرح 29% في سوق "نمو"

منتصف أغسطس بداية الاكتتاب

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الرياض - العربية.نت

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أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر"، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها في السوق الموازية "نمو"، والتي تستهدف من خلالها طرح 725 ألف سهم من أسهمها، تمثل 29% من رأس المال.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أعلنت في يونيو الماضي، الموافقة على طرح أسهم "برغرايززر" في السوق الموازية "نمو".

وحسب البيان، سيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

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وتتضمن الفئات المستهدفة كلا من مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص، وعمـلاء مؤسسـة سـوق مالية مرخـص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسـة السـوق الماليـة قـد عينـت بشـروط تمكنهـا من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

وتشمل الفئات المستهدفة أيضا حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع، بالإضافة إلى الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.

وتتضمن أيضا الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصناديق الاستثمار، والأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية، والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.

ونصت النشرة: "قائمة المستثمرين المستهدفين تشمل أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، كذلك أي أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع".

ويبلغ رأس الشركة نحو 25 مليون ريال وتعمل بقطاع الوجبات السريعة، وتبدأ فترة الاكتتاب يوم 15 أغسطس 2021 حتى يوم الاثنين 23 أغسطس، فيما يتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 1 سبتمبر 2021، على أن يتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة باليوم التالي.

وتقود عملية الطرح كمستشار مالي ومدير الاكتتاب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بينما تقدم شركة الصالح والسهلي للمحاماة خدمات المستشار القانوني للطرح.

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