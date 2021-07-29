أجيليتي الكويتية تعتزم استثمار 30 مليون دولار بكيان جديد يضم "سويفل"

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، أنها ستستثمر في عملية الدمج الأخيرة التي تمت بين شركة النقل الجماعي "سويفل" ومقرها دبي، وشركة "كوينز جامبيت" المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز (GMBTU).

وأضافت الشركة المدرجة ببورصة الكويت وسوق دبي المالي، في بيان اليوم الخميس، أنها ستكتتب بمبلغ 20 مليون دولار، مقابل مليوني سهم، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار في سندات قابلة للتحويل.

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كانت "أجيليتي" قد أعلنت في يناير الماضي، أنها استثمرت نحو 25 مليون دولار للاستحواذ بطريقة مباشرة وغير مباشرة على حصة أقلية في الطرح الأولي لشركة "كوينز جامبيت".

وتنفذ شركة سويفل Swvl الناشئة للاقتراب صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، بقيادة نسائية، لرفع قيمتها السوقية، حيث تسعى Swvl للاندماج مع شركة Queen’s Gambit وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، لرفع قيمة الشركة إلى حوالي 1.5 مليار دولار، وذلك استعدادا لطرحها للاكتتاب العام، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

سيحمل الكيان الجديد اسم Swvl Holdings، ما قد يجعل Swvl أول شركة يونيكورن من الشرق الأوسط يتم إدراجها في بورصة ناسداك.

من شأن هذه الصفقة أن تؤدي إلى إدراج Swvl في بورصة NASDAQ.

وشارك مصطفى قنديل في تأسيس Swvl في عام 2017، وهي شركة ناشئة تعمل بشكل أساسي في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقدم خدمة مشاركة الرحلات على وسائل النقل الجماعي، وتوفر الشركة تقنيات ومزايا تساعد على جعل تجربة العملاء أكثر راحة وأمانا، كما تستهدف الشركة فئة المستخدمين ممن يواجهون صعوبة في الحصول على وسيلة تنقل سهلة وغير مكلفة بشكل يومي، وتخطط الشركة بشكل عام للتوسع ليس فقط في أوروبا، ولكن في أميركا اللاتينية أيضا.

وكانت شركة استحواذ Queen’s Gambit قد جمعت 300 مليون دولار في يناير الماضي، وتستهدف الشركة، التي استُلهِم اسمها من حركة مناورة الملكة الافتتاحية للعبة الشطرنج، الاستثمار في الشركات التي تركز على أهداف التنمية المستدامة في مجالات الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتنقل، والصناعة، وغيرها.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على تويتر: "مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار تم إدراجها اليوم عبر بورصة ناسداك.. شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول.. ومبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".

ومن المقرر أن يمول الشركة مستثمرون آخرون هم: Agility وLuxor Capital Group LP وZain Group، بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار من خلال عملية الاستثمار الخاص في الأسهم العامة المعروفة اختصارا بـ PIPE.