إيرباص تضاعف مستهدفات الأرباح.. خطة لتعزيز المنافسة مع بوينغ

رفعت شركة إيرباص Airbus SE توجيهاتها للأرباح وتسليم الطائرات، وقالت إنها ستبني طائرة شحن جديدة في إشارة إلى تزايد التفاؤل بأن الطلب ينتعش من جائحة فيروس كورونا.

وتتوقع شركة صناعة الطائرات الأوروبية تسليم 600 طائرة هذا العام، مما يساعد على رفع أرباح التشغيل المعدلة إلى 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار)، ضعف الهدف السابق، وفقاً لما ذكرته الشركة في بيان اليوم الخميس.

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وستقدم شركة إيرباص نسخة شحن من طائرات A350 الحديثة ذات الهيكل العريض، حيث تسعى لتقويض ميزة شركة بوينغ الأميركية المنافسة في هذا القطاع.

وتؤكد الأرقام الأخيرة انتعاشاً قوياً في مجال الطيران بعد أن سجلت بوينغ أول أرباحها منذ عامين تقريباً. فيما كانت إيرباص أكثر حذرا في وقت سابق، حيث استهدفت ما لا يقل عن 566 عملية تسليم هذا العام مع تعافي صناعة الطيران من أسوأ أزمة لها على الإطلاق.

ويشير الهدف المنقح، إلى أن شركات النقل في وضع الاسترداد بحزم بعد أن أمضت الشركة المصنعة شهوراً في العمل لدرء إلغاء الطلبات.

قال الرئيس التنفيذي للشركة غيوم فوري: "نواصل العمل مع الموردين والعملاء للتغلب على الوباء، لكننا بدأنا نرى بيئة أفضل".

وارتفعت أسهم إيرباص بنسبة 4.9% وتداولت على ارتفاع بنسبة 3.3% عند 119.4 يورو في الساعة 9:12 صباحاً في باريس. واكتسب السهم 32% هذا العام.

الأهداف المالية

قادت الصين والولايات المتحدة، بأسواقهما الجوية المحلية الضخمة، عودة السفر، حيث تحسنت التوقعات بشكل أكبر هذا الأسبوع مع إعلان المملكة المتحدة أنها ستسمح للزوار من أميركا والاتحاد الأوروبي الذين تم تطعيمهم بالكامل بدخول البلاد دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

كما رفعت شركة إيرباص هدفها للتدفق النقدي الحر المعدل. ومن المتوقع الآن أن يصل إلى ملياري يورو هذا العام، ارتفاعا من التوقعات السابقة بالوصول للتعادل.

وسجلت شركة صناعة الطائرات التي تتخذ من تولوز مقراً لها بفرنسا أرباحاً معدلة للنصف الأول قبل الفوائد والضرائب بلغت 2.7 مليار يورو، متجاوزة تقديرات المحللين، حيث قفزت الإيرادات بنحو الثلث عن العام الماضي. وسلمت 297 طائرة، بزيادة 101 عن الأشهر الستة الأولى من عام 2020، عندما أثرت عمليات الإغلاق على الإنتاج.

قال فوري، إنه من المتوقع أن تدخل نسخة الشحن من A350 الخدمة في عام 2025، بعد أن وافق المجلس على المشروع. وقال إن الطائرة ستعتمد في الغالب على A350-1000، أكبر نسخة لها، وستبلغ حمولتها أكثر من 90 طناً مترياً.