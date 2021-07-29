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تراجع حاد في أرباح "سدافكو" في الربع الثاني إلى 38 مليون ريال

سدافكو
سدافكو
سوق السعودية

تراجع حاد في أرباح "سدافكو" في الربع الثاني إلى 38 مليون ريال

انخفاض بـ46%

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، اليوم الخميس، عن تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 38 مليون ريال، بتراجع نسبته 46% مقارنة بأرباح الربع المماثل من عام 2020 حين سجلت 70.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق السعودية "تداول"، إنه "نظرا لأن الظروف الاستثنائية التي شهدها الربع الأول من العام الماضي بدأت تتلاشى، فإن الإيرادات والأرباح جاءت منخفضة لهذا الربع مقارنة بالعام الماضي".

وأضافت أنها تأثرت أيضاً بعوامل أخرى، هي إغلاق المدارس لفترة طويلة، وتراجع القوة الشرائية للمستهلك، وتأثر العائدات بالريال السعودي جراء تحول الفائض من الحليب الطازج إلى حليب طويل الأجل مدعوم بالخصم، إلى جانب تقلص قاعدة المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الخام، والتحديات العالمية لسلسلة الإمدادات التي تتمثل بشكل رئيسي في زيادة تكاليف الشحن.

وتوقعت "سدافكو" أن تستمر هذه التحديات على المدى القصير، لكن اتخاذ التدابير الاحترازية للسيطرة على حالة الوباء وتعافي الاقتصاد والسفر، سوف يساهم في عكس هذه الآثار السلبية.

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