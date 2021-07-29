فيسبوك تضاعف أرباحها الفصلية.. لكن نظرة سلبية تهوي بالسهم

كانت وول ستريت تترقب نتائج فيسبوك التي صدرت بعد إغلاق أمس الأربعاء، حيث تضاعفت الأرباح الفصلية للشركة بدفع كبير من ارتفاع الإيرادات بقطاع الإعلانات الرقمية.

وأعلنت فيسبوك عن إيرادات بنحو 29.1 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، وهي قفزة بنسبة 56٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما تضرر الإعلان عبر الإنترنت بفترة الوباء. كما ضاعفت الشركة أرباحها الفصلية بأكثر من الضعف إلى ما يقرب من 10.4 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من توقعات المحللين البالغة 8.7 مليار دولار.

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وسجلت ربحية السهم 3 دولارات و61 سنتا، في حين كانت توقعات المحللين عند 3 دولارات و3 سنتات.

لكن الشركة حذرت من تراجع النمو في أرباحها في النصف الثاني من العام، ما أدى إلى تراجع السهم بأكثر من 5% بعد الإغلاق.