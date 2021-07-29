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"أسلاك" تقر توزيعات نقدية بـ 26.3 مليون ريال عن النصف الأول

شركة اتحاد مصانع الأسلاك
سوق السعودية

"أسلاك" تقر توزيعات نقدية بـ 26.3 مليون ريال عن النصف الأول

توزيعات الأرباح يستفيد منها 35.1 مليون سهم بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، عن موافقة مجلس الإدارة على قرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021 بقيمة إجمالية 26.325 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن إجمالي التوزيعات النقدية يوزع على 35.1 مليون سهم، بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد، وتمثل نسبة التوزيع 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين 02 أغسطس 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

أرباح "أسلاك" ترتفع 15.6% بالربع الثاني إلى 14.1 مليون ريال شركات سوق السعودية أرباح "أسلاك" ترتفع 15.6% بالربع الثاني إلى 14.1 مليون ريال

وكانت النتائج المالية الأولية لشركة "أسلاك"، أظهرت ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثاني من العام بنهاية يونيو 2021، بنسبة 15.57% إلى 14.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 12.2 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "أسلاك" بنسبة 12.4% مقارنة بصافي ربح بنحو 16.1 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وارتفع صافي ربح "أسلاك" بنسبة 10.6% في النصف الأول من 2021، إلى 30.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 27.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.

قالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الثاني من السنة المالية الحالية، على أساس سنوي، يعود إلى نمو حجم المبيعات ورد مبلغ الانخفاض المحمل على المدينين التجاريين، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية ومصروف الزكاة.

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