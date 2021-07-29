"أسمنت الجنوب" تُقر توزيعات نقدية بـ175 مليون ريال عن النصف الأول 

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية "أسمنت الجنوب"، عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2021، بقيمة إجمالية عند 175 مليون ريال.

وقالت "أسمنت الجنوب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن توزيعات الأرباح توزع على 140 مليون سهم، بواقع 1.25 ريال للسهم.

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ولفتت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

سجلت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، تراجعاً بصافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بـ4.3% إلى 175 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل تسجيل أرباح بـ 183 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان إن التراجع في صافي الربح في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات بنسبة 3.94% وانخفاض كمية المبيعات بنسبة 1.75%.

تأتي هذه الأرقام في ظل ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 14.4% وانخفاض الإيرادات المتنوعة الأخرى بنسبة 51.16%.

بلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 439 مليون ريال مقابل 457 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بنقص قدره 3.94%.

أما إجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ خلال الربع الأول 3.455 مليون ريال مقابل 3.490 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بتراجع قدره 1%.