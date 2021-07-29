"اتصالات" الإماراتية تحقق 2.4 مليار درهم أرباحاً في الربع الثاني

ارتفعت أرباح مجموعة اتصالات الإماراتية، هامشياً بنسبة 0.3% في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، عند نحو 2.4 مليار درهم.

وجاءت النتائج أفضل بقليل من توقعات المحللين عند 2.320 مليار درهم.

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جاء ذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.8% إلى 13.2 مليار درهم بالربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، لكن المصاريف العمومية ارتفعت بنسبة 12%.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 40 فلسا للسهم عن النصف الأول من العام الحالي ويوم الاستحقاق سيكون الثامن من أغسطس المقبل.

وبلغت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة خلال النصف الأول من العام الجاري 26.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.2 %، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي مبلغ 4.7 مليار درهم، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.9%، وبما يمثل هامش أرباح صافية بنسبة 18%.

وبلغت أرباح "مجموعة اتصالات" الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الى 13.4 مليار درهم، وبهامش أرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51%.

وأوصى مجلس إدارة الدار بتوزيع 40 فلسا للسهم عن النصف الأول من العام الحالي ويوم الاستحقاق سيكون الثامن من أغسطس المقبل.

ووصلت قاعدة مشتركي "اتصالات" في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام إلى 12.1 مليون مشترك، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي "مجموعة اتصالات" إلى 156.1 مليون مشترك، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 7%.

من جانبه قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة اتصالات": "تأتي نتائج "مجموعة اتصالات" القوية خلال النصف الأول من العام 2021 تتويجاً لجهود الشركة في تمكين النمو وتعزيزه وتحقيق الكفاءات التشغيلية، مع التزام ثابت بالأولويات الاستراتيجية الرئيسية لتمكين المستقبل الرقمي ودفع الابتكار عبر عمليات المجموعة المختلفة. وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها أسواقنا الرئيسية، إلا أن عملياتنا واصلت تحقيق النمو في الإيرادات وفي الأرباح الصافية والتدفق النقدي الحر".