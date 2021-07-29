.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأهلي تكافل" توقع اتفاقية أعمال التأمين البنكي لمدة 5 سنوات "

الأهلي للتكافل
سوق السعودية

الأهلي تكافل" توقع اتفاقية أعمال التأمين البنكي لمدة 5 سنوات "

مع البنك الأهلي السعودي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "الأهلي للتكافل"، عن توقيع اتفاقية ممارسة أعمال التأمين البنكي مع البنك الأهلي السعودي (طرف ذو علاقة) لمدة 5 سنوات.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، اليوم الخميس، إن البنك الأهلي السعودي سيقوم بتقديم أعمال التسويق والتوزيع "التأمین البنكي" لمنتجاتها، موضحة أنه تم استلام موافقة البنك المركزي السعودي "ساما" بتاريخ 08 يوليو 2021.

وأضافت الشركة أنه لا يمكن تحديد قيمة للعقد، حيث ترتبط قيمة الأقساط المكتتبة الناشئة عن العقد بنشاط المبيعات والذي لا يمكن تحديده.

أرباح الأهلي للتكافل السنوية تنمو 9.3% إلى 8 ملايين ريال  شركات سوق السعودية أرباح الأهلي للتكافل السنوية تنمو 9.3% إلى 8 ملايين ريال 

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد على الأداء المالي للشركة لعام 2021، بدءاً من توقيع العقد.

وأشارت إلى أنه لعضوي مجلس الإدارة عمر محمد هاشم وخالد محمد باشنيني مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلين للبنك الأهلي السعودي في مجلس إدارة الشركة، مضيفة أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.

يذكر أن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وقعت في يوليو الحالي اتفاقية اندماج ملزمة لشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلي للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي.

وستتم عملية المبادلة ستتم عبر زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل.

وحسب البيان، في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة الدرع للتأمين بإصدار عدد (23,852,462) سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالصور.. أول علامة أزياء بالشرق الأوسط لمرضى الكسور والعمليات الجراحية بالصور.. أول علامة أزياء بالشرق الأوسط لمرضى الكسور والعمليات الجراحية
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
الأكثر قراءة
إجرام طالبان وصل لمن أضحك الناس.. قتل فنان كوميدي معروف إجرام طالبان وصل لمن أضحك الناس.. قتل فنان كوميدي معروف
جثة هامدة بدون أحشاء.. جثة هامدة بدون أحشاء.. "الحوثي" تقتل طفلا يمنيا ببشاعة
السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية
علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل "صديقها"
مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
قبل أن تذهب
تدخل دول وتغير في المواقف.. كيف تطورت ملامح الأزمة في أفغانستان؟
تدخل دول وتغير في المواقف.. كيف تطورت ملامح الأزمة في أفغانستان؟
اكتشف المزيد