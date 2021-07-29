الأهلي تكافل" توقع اتفاقية أعمال التأمين البنكي لمدة 5 سنوات "

أعلنت شركة "الأهلي للتكافل"، عن توقيع اتفاقية ممارسة أعمال التأمين البنكي مع البنك الأهلي السعودي (طرف ذو علاقة) لمدة 5 سنوات.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، اليوم الخميس، إن البنك الأهلي السعودي سيقوم بتقديم أعمال التسويق والتوزيع "التأمین البنكي" لمنتجاتها، موضحة أنه تم استلام موافقة البنك المركزي السعودي "ساما" بتاريخ 08 يوليو 2021.

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وأضافت الشركة أنه لا يمكن تحديد قيمة للعقد، حيث ترتبط قيمة الأقساط المكتتبة الناشئة عن العقد بنشاط المبيعات والذي لا يمكن تحديده.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد على الأداء المالي للشركة لعام 2021، بدءاً من توقيع العقد.

وأشارت إلى أنه لعضوي مجلس الإدارة عمر محمد هاشم وخالد محمد باشنيني مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلين للبنك الأهلي السعودي في مجلس إدارة الشركة، مضيفة أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.

يذكر أن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وقعت في يوليو الحالي اتفاقية اندماج ملزمة لشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلي للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي.

وستتم عملية المبادلة ستتم عبر زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل.

وحسب البيان، في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة الدرع للتأمين بإصدار عدد (23,852,462) سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل.