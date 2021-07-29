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"تكوين" تعدل اتفاقية إعادة جدولة تمويل قائم مع 3 بنوك سعودية 

تكوين المتطورة للصناعات
تكوين المتطورة للصناعات

"تكوين" تعدل اتفاقية إعادة جدولة تمويل قائم مع 3 بنوك سعودية

تبلغ قيمة التمويل الأساسي 1.3 مليار ريال تم توقيعها عام 2015

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، عن سداد مبكر وتعديل اتفاقية إعادة جدولة التمويل القائم بقيمة 209.5 مليون ريال، إلى 152.3 مليون ريال مع 3 بنوك سعودية.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن اتفاقية التمويل الأساسي بلغ مجموعها 1.3 مليار ريال سعودي والتي سبق توقيعها في 11 مارس 2015.

وذكرت الشركة أنه سبق توقيع اتفاقية إعادة جدولة في 11 مايو 2020، لمبلغ 429.4 مليون ريال المتبقي في ذلك التاريخ والموقعة مع مجمع بنوك سعودية وهي البنك العربي الوطني ومجموعة سامبا المالية وبنك البلاد.

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وأفادت بأن سبب السداد المبكر لتخفيض حجم الدين وتخفيض مصروفات التمويل.

وتابعت: "مدة التمويل قبل الجدولة سبع سنوات على أقساط نصف سنوية تبدأ 11 سبتمبر 2015 وتنتهي في 11 سبتمبر 2021، ولكن أصبحت المدة 5 سنوات من تاريخ 12 مايو 2020، إلى 11 سبتمبر 2024".

وأشارت إلى استمرارية الضمانات القائمة والمتمثلة في رهن حصص شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (صافولا لأنظمة التغليف سابقا) وحساب الدخل ورهن حساب الدخل للشركات التابعة لشركة تكوين باستثناء شركة مصنع الأنسجة المتطورة التي تم فك الرهن الخاص بها واستمرارية السند لأمر الموقع، واستمرارية الضمان الاعتباري المقدم من شركة العثمان القابضة.

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