.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

894 مليون دولار مبيعات أسترازينيكا من لقاح كورونا في الربع الثاني

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
لقاح كورونا

894 مليون دولار مبيعات أسترازينيكا من لقاح كورونا في الربع الثاني

أكثر 3 مرات من مبيعات الربع الأول من 2021

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قفزت مبيعات شركة أسترازينيكا من لقاحها المضاد لـ"كوفيد-19" في الربع الثاني لأكثر من ثلاثة أمثالها، لتبلغ 894 مليون دولار مقارنة بالربع الأول، لكن شركة الأدوية أرجأت اليوم الخميس، مرة أخرى طلبها الحصول على موافقة من الولايات المتحدة إذ تجمع المزيد من البيانات لتقديم الطلب.

ويعتبر لقاح أسترازينيكا سلاحا رئيسيا في المعركة ضد جائحة كورونا، لأنه أقل ثمنا وأسهل في الاستخدام من بعض اللقاحات المنافسة.

وتقول أسترازينيكا وشريكها الصناعي في الهند إنهما باعا مليار جرعة إلى 170 دولة حتى الآن.

جرعة من أسترازينيكا وأخرى من فايزر ترفعان مستوى المناعة فيروس كورونا لقاح كورونا جرعة من أسترازينيكا وأخرى من فايزر ترفعان مستوى المناعة

وبدأت الشركة العمل على اللقاح العام الماضي بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وقالت اليوم إنها تتوقع الحصول على موافقة الولايات المتحدة على اللقاح في النصف الثاني من هذا العام.

وتراجعت أسهم الشركة 1.4% في التعاملات المبكرة، لكنها عوضت الخسائر وارتفعت خلال الجلسة.

وتجاوز إجمالي الإيرادات البالغة 8.22 مليار دولار للأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران، توقعات المحللين عند 7.58 مليار دولار، لكن الأرباح الأساسية البالغة 90 سنتا للسهم كانت أقل من التقديرات عند 92 سنتا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالصور.. أول علامة أزياء بالشرق الأوسط لمرضى الكسور والعمليات الجراحية بالصور.. أول علامة أزياء بالشرق الأوسط لمرضى الكسور والعمليات الجراحية
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
الأكثر قراءة
إجرام طالبان وصل لمن أضحك الناس.. قتل فنان كوميدي معروف إجرام طالبان وصل لمن أضحك الناس.. قتل فنان كوميدي معروف
جثة هامدة بدون أحشاء.. جثة هامدة بدون أحشاء.. "الحوثي" تقتل طفلا يمنيا ببشاعة
السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية
علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل "صديقها"
مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
قبل أن تذهب
تدخل دول وتغير في المواقف.. كيف تطورت ملامح الأزمة في أفغانستان؟
تدخل دول وتغير في المواقف.. كيف تطورت ملامح الأزمة في أفغانستان؟
اكتشف المزيد