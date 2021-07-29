894 مليون دولار مبيعات أسترازينيكا من لقاح كورونا في الربع الثاني

قفزت مبيعات شركة أسترازينيكا من لقاحها المضاد لـ"كوفيد-19" في الربع الثاني لأكثر من ثلاثة أمثالها، لتبلغ 894 مليون دولار مقارنة بالربع الأول، لكن شركة الأدوية أرجأت اليوم الخميس، مرة أخرى طلبها الحصول على موافقة من الولايات المتحدة إذ تجمع المزيد من البيانات لتقديم الطلب.

ويعتبر لقاح أسترازينيكا سلاحا رئيسيا في المعركة ضد جائحة كورونا، لأنه أقل ثمنا وأسهل في الاستخدام من بعض اللقاحات المنافسة.

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وتقول أسترازينيكا وشريكها الصناعي في الهند إنهما باعا مليار جرعة إلى 170 دولة حتى الآن.

وبدأت الشركة العمل على اللقاح العام الماضي بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وقالت اليوم إنها تتوقع الحصول على موافقة الولايات المتحدة على اللقاح في النصف الثاني من هذا العام.

وتراجعت أسهم الشركة 1.4% في التعاملات المبكرة، لكنها عوضت الخسائر وارتفعت خلال الجلسة.

وتجاوز إجمالي الإيرادات البالغة 8.22 مليار دولار للأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران، توقعات المحللين عند 7.58 مليار دولار، لكن الأرباح الأساسية البالغة 90 سنتا للسهم كانت أقل من التقديرات عند 92 سنتا.