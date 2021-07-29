DIDI الصينية تنفي شائعات شطب الإدراج في الأسواق الأميركية

نفت شركة النقل التشاركي الصينية DiDi ما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال، عن نيتها شطب الطرح العام بالأسواق الأميركية، الذي تم قبل أسبوعين، والعودة للعمل كشركة خاصة لإرضاء السلطات الصينية.

وكانت أسهم Didi قد خسرت أكثر من 36% من سعر الطرح بعد أن أعلنت بكين عن تحقيق فيما يخص خصوصية بيانات المستخدمين، وهو ما لحقه إزالة تطبيق الشركة عن متاجر التطبيقات الصينية.

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وكانت بلومبرغ قد ذكرت الأسبوع الماضي أن المنظمين الصينيين يفكرون في مجموعة من العقوبات على الشركة، بما في ذلك إجبارها على شطب إدراجها.