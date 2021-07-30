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"إيني" الإيطالية تتعهد بعوائد أعلى بعد أرباح فصلية قوية

شركة إيني الإيطالية
شركة إيني الإيطالية
طاقة

"إيني" الإيطالية تتعهد بعوائد أعلى بعد أرباح فصلية قوية

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ميلانو - رويترز

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تعهدت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني بتحقيق بعوائد أعلى للمساهمين اليوم الجمعة، بعد أن تحولت إلى تحقيق ربح صاف في الربع الثاني متفوقة على التوقعات، إذ عوض ارتفاع أسعار النفط انخفاض الإنتاج.

وبلغ صافي الربح المعدل في الفترة 929 مليون يورو (1.1 مليار دولار)، ليفوق متوسط توقعات المحللين الذي قدمته الشركة والبالغ 0.57 مليار يورو.

وفي نفس الفترة من العام الماضي، تكبدت "إيني" خسارة بـ 714 مليون يورو.

وقالت إيني إنها ستدفع توزيعات نقدية بـ 0.86 يورو للسهم عن 2021، من 0.36 يورو في العام الماضي، ودشنت إعادة شراء أسهم بقيمة 400 مليون يورو.

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