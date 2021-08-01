أرباح "أسمنت أم القرى" تتراجع 12% بالربع الثاني إلى 18.4 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة أسمنت أم القرى، في الربع الثاني من العام الجاري بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 12.2% ليسجل 18.41 مليون ريال، مقارنة بنحو 20.97 مليون ريال أرباح في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "أسمنت أم القرى"، بنسبة 40.7% بالربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح نحو 31.04 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت "أسمنت القرى"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2021 م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية ومصروف الزكاة للربع الثاني على أساس سنوي، بالرغم من انخفاض تكاليف التمويل خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وانخفض صافي ربح "أسمنت أم القرى"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 16.87% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 49.45 مليون ريال، مقارنة بنحو 59.49 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة أسمنت أم القرى، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 27.5 مليون ريال، لعدد 55 مليون سهم، بحصة للسهم من التوزيع نحو 0.50 ريال للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 15 أغسطس 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع يوم الأحد 29 أغسطس 2021.

وأعلنت شركة أسمنت أم القرى، عن قرار مجلس إدارة الشركة بقبول استقالة المهندس فواز بن صالح المطيري من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة لأسباب خاصة، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ مطلع أغسطس 2021.