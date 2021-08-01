.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح البنك العربي نصف السنوية تنمو 20% إلى 182 مليون دولار

البنك العربي
مجموعة البنك العربي
بنوك

أرباح البنك العربي نصف السنوية تنمو 20% إلى 182 مليون دولار

بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - وام

نشر في: آخر تحديث:

حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 182.4 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة مع 152.1 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2020 وبنسبة نمو بلغت 20% كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار أميركي في نهاية النصف الأول من العام 2021.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة إن النتائج المالية التي حققها البنك في النصف الأول من العام الحالي تظهر القوة الكامنة لتنوع نموذج أعمال البنك ونهجه الحصيف في إدارة كافة المتغيرات والمخاطر وتحقيق مستوى ربحية أفضل في ظل جائحة كورونا.

وأكد ثقته بقدرة البنك العربي على تجاوز التحديات والاستمرار في تحقيق أفضل النتائج والإنجازات على مختلف الأصعدة، مشيدا بالنهج المؤسسي الذي تتبناه مجموعة البنك العربي في مجال التنمية المجتمعية المستدامة.

من جانبه قال نعمه صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي إن نتائج البنك العربي خلال النصف الأول من العام 2021 تؤكد قدرة البنك على العمل بشكل استراتيجي وفق نهج إدارة مخاطر فعّال في مواجهة التحدّيات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل مرعبة عن جريمة مصرية قتلت أطفالها بـ تفاصيل مرعبة عن جريمة مصرية قتلت أطفالها بـ"سم كلاب"
قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق "أغلى بطاطس مقلية بالعالم"!
الأكثر قراءة
طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح
إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة! إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة!
قبل أن تذهب
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
اكتشف المزيد