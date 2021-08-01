.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح بنك الرياض الفصلية تنمو 42.2% إلى 1.512 مليار ريال

بنك الرياض
بنك الرياض
بنوك السعودية

أرباح بنك الرياض الفصلية تنمو 42.2% إلى 1.512 مليار ريال

بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان 229 مليون ريال بالربع الثاني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن بنك الرياض، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققا نموا في صافي الربح بنسبة 42.2%.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 1.512 مليار ريال، مقابل 1.063 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي دخل العمولات من التمويل والاستثمار نحو 2.327 مليار ريال، مقابل 2.534 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 8.168%.

أرباح البنك العربي نصف السنوية تنمو 20% إلى 182 مليون دولار شركات بنوك أرباح البنك العربي نصف السنوية تنمو 20% إلى 182 مليون دولار

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.9% نتيجة للارتفاع في صافي دخل الاتعاب والعمولات، وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، قابله جزئياً انخفاض في صافي دخل تحويل عملات أجنبية .

كما أن إجمالي مصاريف العمليات شهدت انخفاضاً بنسبة 16.4% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الاخرى، قابله جزئياً ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها.

وبلغ صافي مخصص خسائر الائتمان لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 نحو 229 مليون ريال مقارنة بمبلغ 570 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض قدره 59.8٪ و249 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 بانخفاض قدره 8٪.

كما بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 نحو 479 مليون ريال مقارنة بمبلغ 873 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض قدره 45.2٪.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل مرعبة عن جريمة مصرية قتلت أطفالها بـ تفاصيل مرعبة عن جريمة مصرية قتلت أطفالها بـ"سم كلاب"
قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق "أغلى بطاطس مقلية بالعالم"!
الأكثر قراءة
طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح
إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة! إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة!
قبل أن تذهب
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
اكتشف المزيد