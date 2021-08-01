أرباح بنك الرياض الفصلية تنمو 42.2% إلى 1.512 مليار ريال

أعلن بنك الرياض، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققا نموا في صافي الربح بنسبة 42.2%.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 1.512 مليار ريال، مقابل 1.063 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغ إجمالي دخل العمولات من التمويل والاستثمار نحو 2.327 مليار ريال، مقابل 2.534 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 8.168%.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.9% نتيجة للارتفاع في صافي دخل الاتعاب والعمولات، وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، قابله جزئياً انخفاض في صافي دخل تحويل عملات أجنبية .

كما أن إجمالي مصاريف العمليات شهدت انخفاضاً بنسبة 16.4% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الاخرى، قابله جزئياً ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها.

وبلغ صافي مخصص خسائر الائتمان لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 نحو 229 مليون ريال مقارنة بمبلغ 570 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض قدره 59.8٪ و249 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 بانخفاض قدره 8٪.

كما بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 نحو 479 مليون ريال مقارنة بمبلغ 873 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض قدره 45.2٪.