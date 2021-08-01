أرباح شركات الطاقة العالمية تتجاوز التوقعات

في نتائج شركات الطاقة العالمية، سجلت شركة إكسون موبيل أرباحا فصلية للربع الثاني على التوالي بعد خسائر لأربعة فصول وجاءت النتائج أفضل من التوقعات محققة ربحية للسهم عند دولار وعشرة سنتات.

كما تلقت النتائج دعما من إيرادات بـ3.2 مليار دولار من وحدة قطاع المنبع.

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من جهتها، حققت شركة إيني الإيطالية للطاقة أرباحا فصلية 930 مليون يورو، وجاءت أفضل من توقعات المحللين البالغة 600 مليون يورو.

جاء ذلك بعد تحقيقها خسائر بأكثر من 700 مليون يورو عن الفترة المقابلة من 2020 .

وقررت الشركة رفع توزيعات الأرباح لتعود لمستويات ما قبل الجائحة وذلك مع إطلاقها لبرنامج إعادة شراء أسهمها.

كما حققت شركة شيفرون أرباحا فصلية تجاوزت 3 مليارات دولار مقارنة مع تسجيلها خسائر بقيمة 8.3 مليار دولار في الفترة الفترة المقابلة.

وذكرت الشركة أنها ستعاود برنامج إعادة شراء أسهمها في الربع الثالث مستهدفة قيمة أسهم ما بين مليارين إلى 3 مليارات دولار سنويا.