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المبيعات تهبط بأرباح "ساكو" 56.4% في الربع الثاني إلى 14.4 مليون ريال

ساكو
شعار شركة "ساكو"
سوق السعودية

المبيعات تهبط بأرباح "ساكو" 56.4% في الربع الثاني إلى 14.4 مليون ريال

وتوصية بعدم توزيع أرباحاً نقدية عن النصف الأول

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دبي - العربية.نت

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تراجع صافي ربح الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" بنسبة 56.4% في الربع الثاني من 2021، إلى 14.44 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 33.14 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "ساكو" بنسبة 7.6% مقارنة بأرباح نحو 15.6 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "ساكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات المصحوب بزيادة الطلب على أغلب منتجات الشركة نتيجةً لصدور قرار رفع ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة الى التأخير في استلام البضائع المستوردة بسبب أزمة الشحن العالمية الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع في مصاريف البيع والتسويق.

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وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع صافي أرباح "ساكو" بنسبة 32.9% إلى 30.08 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 44.86 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وفي بيان منفصل، أعلنت "ساكو" عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، وذلك لدعم المشاريع التنموية التي تقوم بها الشركة حالياً.

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