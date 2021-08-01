هيئة السوق السعودية تُقر زيادة رأسمال "إعمار الاقتصادية" بتحويل 2.8 مليار ريال ديون

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة إعمار المدينة الاقتصادية زيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون قدرها نحو 2.833 مليار ريال.

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

مادة اعلانية

وأضافت أنه سيتم نشر تعميم للمساهمين، يبيّن فيه أسباب زيادة رأس المال وأهدافها، قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي ستتم الدعوة إليه لاحقاً من قبل مجلس إدارة الشركة لتمكين المساهمين من التصويت على قرار زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون.

وفي حال لم يتمّ الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، فتعدّ موافقة الهيئة ملغاة.

وقالت الهيئة، إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المساهم الاطلاع على التعميم ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وتابعت: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

كانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، قد أعلنت عن توصية مجلس إدارتها، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ قيمته الإجمالية نحو 2.83 مليار ريال.

وأعلنت إعمار المدينة الاقتصادية، عن تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال مستشار مالي، وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية.

كانت الشركة قد توصلت إلى اتفاقية لتحويل جزء من مديونيتها لوزارة المالية إلى حصة لصندوق الاستثمارات العامة في الشركة، بما يؤدي إلى خفض مطلوبات الشركة بما يقارب 27%.