"زين" الكويتية تستثمر 10 ملايين دولار في دمج "سويفل" و"كوينز جامبيت"

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين"، عن عزمها الاستثمار في عملية الدمج الأخيرة التي تمت بين شركتي "سويفل" للنقل الجماعي و"كوينز جامبيت" المتخصصة في الاستحواذات بمبلغ 3 ملايين دينار كويتي (نحو 10 ملايين دولار).

وذكرت "زين" في بيان على بورصة الكويت اليوم الأحد، أن شركتي "سويفل" و"كوينز جامبيت" دخلتا في اتفاقية لدمج الأعمال لتصبح من خلال "سويفل" أول شركة في الشرق الأوسط يتم إدراجها في بورصة ناسداك بقيمة تقدر بأكثر من مليار دولار.

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وكانت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، الكويتية، أعلنت أنها ستستثمر في عملية الدمج الأخيرة التي تمت بين شركة النقل الجماعي "سويفل" ومقرها دبي، وشركة "كوينز جامبيت" المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز (GMBTU).

وأضافت الشركة المدرجة ببورصة الكويت وسوق دبي المالي، في بيان اليوم الخميس، أنها ستكتتب بمبلغ 20 مليون دولار، مقابل مليوني سهم، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار في سندات قابلة للتحويل.

ونفذت شركة سويفل Swvl الناشئة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، بقيادة نسائية، لرفع قيمتها السوقية، حيث تسعى Swvl للاندماج مع شركة Queen’s Gambit وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، لرفع قيمة الشركة إلى نحو 1.5 مليار دولار، وذلك استعدادا لطرحها للاكتتاب العام، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".