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"ساب" يعتزم توزيع 1.03 مليار ريال على المساهمين

البنك السعودي البريطاني ساب مناسبة
فرع تابع للبنك السعودي البريطاني
سوق السعودية

"ساب" يعتزم توزيع 1.03 مليار ريال على المساهمين

بواقع 0.5 ريال للسهم

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دبي - العربية.نت

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أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بإجمالي 1.027 مليار ريال، لعدد أسهم مستحقة نحو 2.055 مليون سهم.

وقال "ساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 5 أغسطس 2021 والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

لهذه الأسباب قفزت أرباح البنوك السعودية بالربع الثاني نبض السوق بنوك السعودية لهذه الأسباب قفزت أرباح البنوك السعودية بالربع الثاني

وتاريخ التوزيع 19 أغسطس 2021.

كانت النتائج المالية الأولية للبنك السعودي البريطاني "ساب"، قد أظهرت تراجع صافي أرباحه هامشياً بعد الزكاة والضريبة بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من العام 2021، إلى 970 مليون ريال، مقابل 971 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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