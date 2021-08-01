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"سبكيم" تتحول للربحية بـ830 مليون ريال في الربع الثاني

سبكيم
شركة "سبكيم"
سوق السعودية

"سبكيم" تتحول للربحية بـ830 مليون ريال في الربع الثاني

هو الأعلى منذ تأسيسها

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن تحولها لتحقيق أرباح نحو 829.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 99 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سبكيم" في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 101.7% مقارنة بنحو 411.5 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "سبكيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع في صافي الربح بالربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مما ساهم في ارتفاع هوامش الربح على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية من البيوتان والايثلين والبروبان، كما ارتفعت كمية المبيعات الاجمالية وخصوصا من منتج البولي بروبلين.

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وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة على الرغم من توقف مصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات التابعة خلال الربع الثاني والذي تم الإعلان عنه في تداول بتاريخ 10 مايو 2021.

وذكرت "سبكيم" أن صافي الربح للربع الثاني من العام الجاري، والفترة الحالية هو الأعلى تحقيقا منذ تأسيس الشركة.

وحققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 1.24 مليار ريال في النصف الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 151.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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