"سبكيم" للعربية: نهاية 2021 ننجز جميع مبادرات الاندماج مع "الصحراء"

قال الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم عبدالله السعدون، إن الشركة بدأت تجني ثمار الاندماج مع شركة الصحراء، و"حققنا فوائد متكررة من الاندماج العام الماضي بأكثر من 130 مليون ريال، وستزيد قيمة هذا النوع من الأرباح في العام الحالي، بأكثر بكثير مما تحقق في العام الماضي".

وأضاف أنه مع "نهاية العام 2021 سننتهي من جميع مبادرات الاندماج، وقد اتخذت الشركة قرارات جريئة جدا بإيقاف 3 مصانع، لتحقيق مستوى أمثل من الأداء وتحقيق مستوى أعلى من مجموع المنتجات التي تنتجها الشركة بوجه عام".

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وأوضح أن أغلب تكاليف الاندماج جرى تحملها في العامين الماضي والذي قبله، و"أكملنا عامين في الاندماج ويجري التركيز في الوقت الحالي على إنهاء المبادرات لتعظيم الفائدة والمنافع في المصانع وعلى مستوى اللقيم".

وشرح أن أغلب المنتجات بخاصة الوسيطة سجلت ارتفاعات بنسبة 150% بينما ارتفع سعر اللقيم 20% واصفا هذه الارتفاعات بأنها قياسية وتاريخية غير مسبوقة.

وأرجع السعدون تحول الشركة لربحية فصلية إلى ارتفاع جميع أسعار المنتجات تقريباً، وزيادة أرباح الاندماج المتكررة، بجانب إيقاف المصانع الذي عزز الأرباح.

وأوضح أن إمدادات المنتجات لآسيا تأثرت بظروف جائحة كورونا، وبتداعيات الأوضاع التي مرت بها المنطقة.

وقال إن مستويات إنتاج الشركة تحسنت عن العام الماضي، مع زيادة الاعتمادية في المصانع، و"كانت أغلب الأسواق في الهند بنسبة 20% وجنوب شرق آسيا بنسبة 35% وأوروبا بنسبة 20%.

ووصف الطلب على المنتجات بأنه قوي، لكن الأسعار أقل بقليل من الربع الثاني، موضحا أن التقديرات تشير إلى استمرار الطلب القوي على منتجات "سبكيم" في الفصلين الثالث والرابع من العام الحالي.

وكشف أن الإيقاف المؤقت للمصانع الثلاثة، جاء لتعظيم الربحية، ومواجهة ظروف السوق، وبالتالي ستكون العودة لعمل هذه المصانع عند تحسن الطلب.

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن تحولها لتحقيق أرباح نحو 829.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 99 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سبكيم" في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 101.7% مقارنة بنحو 411.5 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "سبكيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع في صافي الربح بالربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مما ساهم في ارتفاع هوامش الربح على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية من البيوتان والايثلين والبروبان، كما ارتفعت كمية المبيعات الاجمالية وخصوصا من منتج البولي بروبلين.