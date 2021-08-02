أرباح بنك الجزيرة ترتفع 51.5% إلى 251 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفع صافي أرباح بنك الجزيرة، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 51.5% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 251.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 165.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

فيما تراجع صافي أرباح البنك بعد الزكاة والضريبة بنسبة 21.9% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 321.6 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقال بنك الجزيرة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 5% وتسجيل ربح من استبعاد جزئي من شركة زميلة.

وأضاف البنك أن الارتفاع في دخل العمليات يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الأرباح من بيع الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر قابله انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وأشار إلى أن مصاريف العمليات ظلت ثابتة بشكل نسبي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الإيجارات والمباني مقابل انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

وارتفع صافي ربح البنك بنسبة 64.9% في النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 572.8 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 347.4 مليون ريال في النصف المماثل من 2020.