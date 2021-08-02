.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح بنك الجزيرة ترتفع 51.5% إلى 251 مليون ريال بالربع الثاني

بنك الجزيرة
فرع تابع لبنك الجزيرة
بنوك السعودية

أرباح بنك الجزيرة ترتفع 51.5% إلى 251 مليون ريال بالربع الثاني

572.8 مليون ريال أرباحه في النصف الأول

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي أرباح بنك الجزيرة، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 51.5% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 251.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 165.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

فيما تراجع صافي أرباح البنك بعد الزكاة والضريبة بنسبة 21.9% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 321.6 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقال بنك الجزيرة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 5% وتسجيل ربح من استبعاد جزئي من شركة زميلة.

"إس تي سي" تربح 2.8 مليار ريال بالربع الثاني وتوزع ريالاً للسهم شركات الاتصالات السعودية "إس تي سي" تربح 2.8 مليار ريال بالربع الثاني وتوزع ريالاً للسهم

وأضاف البنك أن الارتفاع في دخل العمليات يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الأرباح من بيع الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر قابله انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وأشار إلى أن مصاريف العمليات ظلت ثابتة بشكل نسبي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الإيجارات والمباني مقابل انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

وارتفع صافي ربح البنك بنسبة 64.9% في النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 572.8 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 347.4 مليون ريال في النصف المماثل من 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟ خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟
الأكثر قراءة
هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم
السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان 10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت
تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز
قبل أن تذهب
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
اكتشف المزيد