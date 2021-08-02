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أرباح "مبكو" ترتفع 277% في الربع الثاني إلى 43 مليون ريال

مبكو
مصنع شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"
سوق السعودية

أرباح "مبكو" ترتفع 277% في الربع الثاني إلى 43 مليون ريال

بسبب زيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 276.6% في الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 43.09 مليون ريال، مقارنة بنحو 11.44 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وارتفع صافي أرباح "مبكو" بنسبة 143.12% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 17.7 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "مبكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الأسباب الرئيسية لارتفاع صافي الربح بالربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، تعود إلى زيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات العالمية، فضلاً عن زيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض تكلفة التمويل.

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وأضافت أن ذلك قابله جزئياً زيادة في تكلفة المبيعات للطن، والمصاريف العمومية والإدارية، ومصروفات البيع والتوزيع، ومخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية ومصاريف الزكاة.

ارتفعت إيرادات "مبكو" إلى 250.45 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 193.62 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، بزيادة 29.35%.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح "مبكو" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 290.7% إلى 60.81 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 15.56 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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