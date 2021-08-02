.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أسمنت المنطقة الشرقية توزع 120.4 مليون ريال عن النصف الأول

أسمنت الشرقية أسمنت المنطقة الشرقية
أسمنت المنطقة الشرقية
سوق السعودية

أسمنت المنطقة الشرقية توزع 120.4 مليون ريال عن النصف الأول

نصيب السهم من الأرباح 1.4 ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 120.4 مليون ريال، سيتم توزيعه على 86 مليون سهم، ليصل نصيب السهم من الأرباح 1.4 ريال.

وقالت إن تاريخ الأحقية يوم الأحد 1 محرم 1443 الموافق 8 أغسطس 2021 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟ خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟
الأكثر قراءة
هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم
السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان 10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت
تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز
قبل أن تذهب
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
اكتشف المزيد