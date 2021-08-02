أسمنت المنطقة الشرقية توزع 120.4 مليون ريال عن النصف الأول

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 120.4 مليون ريال، سيتم توزيعه على 86 مليون سهم، ليصل نصيب السهم من الأرباح 1.4 ريال.

مادة اعلانية

وقالت إن تاريخ الأحقية يوم الأحد 1 محرم 1443 الموافق 8 أغسطس 2021 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.