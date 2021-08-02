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شركة هندية مدعومة من "سوفت بنك" تسعى للطرح العام

بورصة مومباي
بورصة مومباي
شركات

شركة هندية مدعومة من "سوفت بنك" تسعى للطرح العام

تعمل في مجال التأمين الرقمي

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دبي - العربية.نت

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تقدمت شركة بوليسي بازار Policybazaar الهندية المدعومة من مجموعة سوفت بنك، بطلب لطرح عام أولي والذي قد يسمح لها بجمع مبلغ يتجاوز 800 مليون دولار.

وتعتزم الشركة التي تعمل في مجال التأمين الرقمي طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة مومباي.

وكانت مصادر لوكالة بلومبرغ قد أشارت إلى أن الطرح سيقيم الشركة عند نحو 3.5 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن Policybazaar التي تأسست عام 2008، مدعومة أيضا من قبل Tiger Global Management وTencent Holdings.

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