مساهمو "الخضري" يوافقون على مقترح إعادة التنظيم المالي

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، اليوم الاثنين، عن موافقة المساهمين على مقترح إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، خلال اجتماع للتصويت مساء أمس الأحد.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن التصويت يأتي في ضوء حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتاريخ 25 ذي القعدة 1442 هـ، والقاضي باعتماد تاريخ تصويت المساهمين على المقترح.

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وأوضحت أن نسبة الحضور بلغت 33.96%، وترأس الاجتماع بدر حاتم التميمي أمين إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة الثالثة من قواعد تنظيم الاجتماعات الصادرة عن لجنة الإفلاس.

وقالت إنه تم احتساب نصاب الحضور ونتيجة التصويت استنادا لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

كانت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، قد ذكرت أن مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي، الذي قبلته المحكمة التجارية بالدمام، تضمن زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل ديون جميع فئات الدائنين البالغة نحو 1.826 مليار ريال، لأسهم بقيمة 10 ريالات للسهم، ليصبح رأس المال الجديد نحو 2.384 مليار ريال.

وأضافت في بيان سابق على "تداول السعودية"، أن المقترح يتضمن دعم نقدي مقدم من كافة الدائنين باستثناء الموظفين قدره 3 ريالات لكل سهم جديد، سينتج عن هذا الدعم مبلغ نقدي قدره 512 مليون ريال، سيتم قيده ضمن حقوق الملكية في حسابات الشركة.

وأوضحت أنه سيتم استخدام زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون إلى أسهم وكذلك الدعم النقدي في إطفاء الخسارة المتراكمة، وسيتم تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 92.11% ليصبح 188 مليون ريال، بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة وخفضها إلى ما دون 50% من رأس المال حسب متطلبات نظام الشركات.