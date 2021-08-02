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مكة للإنشاء تقلص خسائرها الفصلية بـ 84% إلى 4 ملايين ريال

مكة للإنشاء والتعمير
مكة للإنشاء والتعمير
سوق السعودية

مكة للإنشاء تقلص خسائرها الفصلية بـ 84% إلى 4 ملايين ريال

مقابل 25 مليون ريال خلال الفترة المناظرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من السنة المالية للشركة، لتقلص من خسائرها بنحو 84%.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن خسائرها بلغت 4 ملايين ريال، مقابل 25 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 33 مليون ريال، بنسبة 450% مقارنة بـ 6 ملايين ريال حققتها الشركة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

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ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة للارتفاع النسبي في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا الزيادة النسبية لأعداد زوار ومرتادي المحلات التجارية بالمركز التجاري، نتيجة الرفع الجزئي للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقا للشركة.

وخلال النصف الأول للفترة المنتهية في 1442/10/29، حققت الشركة خسائر بنحو 14 مليون ريال، مقابل 15 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بعد تراجع الإيرادات بنسبة 44% إلى 56 مليون ريال.

وعزت الشركة ذلك إلى تحقيق صافي خسارة لانخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا إغلاق المحلات التجارية بالمركز التجاري نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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