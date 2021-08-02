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"أرامكو" تنفي عزمها دخول أنشطة بيتكوين

منشأة طاقة تابعة لشركة أرامكو
أرامكو
أرامكو

"أرامكو" تنفي عزمها دخول أنشطة بيتكوين

رداً على تقارير إعلامية

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دبي - العربية.نت

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نفت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الاثنين، ما تم تداوله مؤخراً عبر تقارير إعلامية تزعم أن عملاق النفط يخطط للدخول في أنشطة بيتكوين.

وقالت الشركة في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إنها "تؤكّد قطعًا أن هذه الادعاءات لا صحّة لها جملة وتفصيلًا".

وكانت تقارير أشاعت أن أرامكو تخطط لاستخدام الغاز الزائد المتبقي من إنتاج النفط في تعدين بيتكوين.

تمثل عملية التعدين، إطلاق عملات بيتكوين جديدة للتداول، حيث يقوم المعدّنون بالتحقق من المعاملات على سجلات تقنية سلاسل الكتل blockchain للمساعدة في تجنب الاحتيال، وكمكافأة، يتم منحهم عملة بيتكوين جديدة.

وللتحقق من المعاملات، يجب على المعدنين حل معادلات رياضيات معقدة للغاية، بشكل أساسي عن طريق التجربة والخطأ، الأمر الذي يتطلب أنظمة كمبيوتر معقدة وقدراً كبيراً من القوة الحاسوبية. وتستهلك هذه القوة الحاسوبية الكثير من الكهرباء.

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